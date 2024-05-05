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05 Mayıs 2024 Pazar 19:17:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 19:17:00

Bakan Fidan'dan 'iki devletli çözüm' vurgusu: Yoksa bu son Gazze savaşı olmayacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu'na konuk oldu. İsrail'in, Filistinlilerin topraklarını çalmaya devam ettiğini belirten Hakan Fidan, iki devletli çözüme acilen ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu'na konuşan Bakan Fidan, iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

İslam dünyasının Filistin konusunda artık birlik içinde hareket ettiğini anlatan Fidan, "Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak. İsrail'i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı. Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var." dedi.

"BU KONUDA HİÇ TAVİZİMİZ YOK"

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terörle mücadelesinde kararlı olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, "Bu konuda hiç tavizimiz yok" dedi.

Türkiye'nin sınır ötesinde sivillere ve altyapıya zarar vermeden terör örgütü PKK'nın mevzilerini hedef aldığını kaydetti.

Etiketler : Fidan Gazze İki devletli çözüm
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