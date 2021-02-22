Osmanlı usulü iyilik hareketi

İki yıl önce Elazığ'da bir araya gelen, esnaf, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 25 kişilik grup, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan, "zimem defteri" geleneğini canlandırdı.

'GÖNÜL ELÇİLERİ' DENİLİYOR

'Gönül elçileri' olarak tanınan gençler ihtiyaç sahibi ailelerin yoğunlukla yaşadığı mahallelere giderek, muhtar ve esnafla görüştü.

100 BİN LİRALIK BORÇ ÖDENDİ

Gönüllü gençler bu görüşmeler neticesinde hayırseverlerin katkısıyla vatandaşların biriken kira ile kasap, bakkal ve fırına olan borçlarını ödüyor, onlara gıda desteği de sundu. Bu iyilik hareketinde hayırseverler ile aileler arasında köprü olan gençler sayesinde, sadece bir yılda ödenen borçlar 100 bin liraya ulaştı.

KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORUZ



Gönüllü gençlerden Musap Tanyıldızı, "Hayır sahibi ile hayrı kabul edenler arasında köprü vazifesi görüyoruz. Ne hayrı yapan kime hayır yaptığını biliyor ne de hayrı kabul eden kimden hayır geldiğini biliyor" dedi.

Murat Durmaz yaşadığı mahallesindeki iyilik hareketini görünce bu çalışmaya katıldığını söyledi. Durmaz, "ihtiyaç sahibi ailelerimizin gönüllerine dokunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bakkal dükkanı işleten Fethi Orhan, gençlerin ihtiyaç sahibi aileleri sorup, borçlarını ödediğini belirterek, "Ailelerin her türlü ihtiyacına koşuyorlar. Gençler köprü vazifesi görüyor. Borçlu aileler geldiğinde borçlarının olmadığını görünce mutlu oluyorlar" dedi.

Ekmek fırını işleten İlhami Karakoç, "Borcu olup, fırına gelenler borçlarının kapatıldığını duyunca çok mutlu oluyor. Allah gençlerimizden, hayırseverlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.