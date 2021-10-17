17 Ekim 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 17:00:00
Ormanda bilgilendirici mantar yürüyüşü!
Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Ankara, İstanbul, Düzce ve Muğla'dan gelen katılımcılar, Esenköy ormanlarında mantar avına çıktı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Ankara, İstanbul, Düzce ve Muğla'dan gelen katılımcılar, Esenköy ormanlarında mantar avına çıktı. Yaklaşık 50 kişinin yer aldığı etkinlikte, 100'ün üzerinde mantar çeşidi gözlemlendi, zehirli ve zararsız olanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.