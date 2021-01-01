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01 Ocak 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 16:00:00

Öğrencileri için takı yapıp satıyor

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Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Hakkı, salgın sürecinde 9 yaşındaki kızıyla hobi olarak takı yapmaya başladı.

Hakkı, ürünlerin etrafındakiler tarafından beğenilmesi üzerine bunun öğrenciler için bir gelir kapısı olabileceğini düşündü. Kolye ve bileklikler yapan Prof. Dr. Hakkı, ürünleri sosyal medyada satarak geliriyle diş hekimliği öğrencilerine burs sağlıyor.

Ülke genelindeki ihtiyaç sahibi diş hekimliği öğrencilerine burs sağlamak için neler yapılabileceğiyle ilgili hep düşünceler içinde olduğunu dile getiren Hakkı, "Pandemi döneminde okullar tatil olunca 9 yaşındaki kızımla bir etkinlik arayışına girdik. Kızıma dedim ki; 'Boncuk alalım, kolye yapalım'. Tabii takıyla ilgili hiçbir geçmişim yok ama diş hekimi olduğum için elimin yatkın olduğu bir iş oldu. Bu yüzden fazla adaptasyon gerekmedi. Yapabildiğimizi görünce çok sevindik." diye konuştu.

Bir süre sonra yaptığı takıları satarak ihtiyacı olan öğrencilere burs verme fikrinin oluştuğunu anlatan Hakkı, bu düşüncesini eşine aktardığını ancak ilk etapta olumsuz cevap aldığını dile getirdi. Evlerinde çok yoğun bir akademik yaşamları olduğunu burgulayan Hakkı, şunları kaydetti: "Deneyler, projeler, o kadar çok şey var ki buna zaman ayırıp ilerletebilmek çok zor. Eşim de bu işlerimizi bildiği için yapamayacağımı düşündü. Ben yine de yılmadım, takıları yapım. Her yaptığım takının fotoğrafını çektim, sosyal medya üzerinden paylaştım. Bir kampanya oluşturmak için vakıfla görüştüm ve sloganlar buldum. "#sevgiyledişhekimliğieğitiminiyükseltiyoruz, #takıylaöğrencibursu" gibi etiketler kullanıyorum."

Etiketler : Sema Hakkı hobi öğrenci
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