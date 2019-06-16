Niğde'de 2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yemekhanesinde aşçı yardımcısı olarak çalışan 2 çocuk babası Yaşar E., iş yerinde iple kendini astı. Yaşar E.'yi asılı halde bulunan çalışma arkadaşları sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekibi Yaşar E.'nin öldüğünü belirledi.



Yaşar E.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

(DHA)