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14 Haziran 2022 Salı 18:21:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 18:21:00

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması devam ediyor

Kaynak: AA

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Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması sürüyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için olayın meydana geldiği bölgenin yanı sıra Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesinde de 4 gündür arama çalışması yürütülüyor.

UMKE, AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve Siirt İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 130 kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarda, Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı ekipleri de görev alıyor.

- VALİ HACIBEKTAŞOĞLU HEMŞİRENİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Beğendik'te yürütülen çalışmalarla ilgili İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Kaymakam Ali Recai Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, çalışmaları takip eden hemşirenin babası Aydın Güneş ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Güneş ailesinin üzüntülerini paylaşan Hacıbektaşoğlu, arama çalışmalarıyla ilgili Güneş ailesini bilgilendirdi.

Hacıbektaşoğlu, çalışmaların drone ve insansız hava araçlarıyla da gerçekleştirileceğini aktardı.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşmüş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılmıştı. Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Etiketler : Hacıbektaşoğlu Pervari Sağlık Müdürlüğü AFAD
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