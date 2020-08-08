Meteoroloji'den sağnak yağış uyarısı: Ani sel, su baskını, yıldırım meydana gelebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğleden sonra ülkenin güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Denizli, Uşak, Isparta ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Kütahya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AZ BULUTLU VE AÇIK OLACAK

Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Uşak, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç, Kütahya'nın güney, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu, açık olacağı tahmin ediliyor.

KÜTAHYA İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kütahya'nın batı ilçelerinde bu 2 saat süresince yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ISPARTA Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 9 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde , Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi. Kuvvetli olması beklenen yağışla birlikte su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.