  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,2916
  • Euro
    8,5355
  • Altın
    477,1490
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trabzonspor, Anders Trondsen'i transfer etti
Bulgaristan'daki yangın Türkiye sınırına yaklaştı
Otobüsü durdurup kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağladı!
Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidi için başsağlığı mesajı
YÖK Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı
Lübnan'daki gösterilerde bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABD'nin Libya Büyükelçiliği: Libya'daki tüm taraflarla temasta olmayı sürdüreceğiz
Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
Meteoroloji'den sağnak yağış uyarısı: Ani sel, su baskını, yıldırım meydana gelebilir
Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora'dan Türkiye'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Türkiye'de
Bahattin Sofuoğlu Portekiz'de beşinci oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Bakan Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı!
Satrançta 'Türkiye-Azerbaycan dostluk maçı' başladı
İran uyardı: Suudi Arabistan gizli nükleer faaliyetler yürütüyor
Tuz Gölü'nde gün batımı turistlerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı
Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırısını kınadı
Hindistan'da 'Modi çok yaşa' sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre dayak
Hastanenin güvenlik görevlisine çirkin saldırı
Bomba gibi patladı! Cayır cayır yandı
Türkiye, yeni bir NAVTEKS ilan etti: 10-11 Ağustos'ta Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilecek
08 Ağustos 2020 Cumartesi 22:42:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 22:46:00

Meteoroloji'den sağnak yağış uyarısı: Ani sel, su baskını, yıldırım meydana gelebilir

Kaynak: İHA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğleden sonra ülkenin güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğleden sonra ülkenin güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Denizli, Uşak, Isparta ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Kütahya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AZ BULUTLU VE AÇIK OLACAK

Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Uşak, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç, Kütahya'nın güney, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu, açık olacağı tahmin ediliyor.

KÜTAHYA İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kütahya'nın batı ilçelerinde bu 2 saat süresince yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ISPARTA Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 9 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde , Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi. Kuvvetli olması beklenen yağışla birlikte su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER