Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar artacak

Hava sıcaklığının bugün batı kesimlerde, hafta sonu ise ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.