Meteoroloji'den bazı illerimize 'Sağanak yağış' uyarısı geldi
Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamaya göre Manisa, Uşak, Trabzon, Rize, Artvin illerimiz çevreleriyle, Giresun ve İzmir'in iç, Kütahya'nın güney, Afyon'un batı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Uşak, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç, Kütahya'nın güney, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu, açık olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
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