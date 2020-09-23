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23 Eylül 2020 Çarşamba 09:52:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 09:52:00

Meteoroloji'den 8 ilimize yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahmini

Kaynak: İHA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sonbahar mevsimine girmemizle birlikte havaların da soğumasıyla 8 ilimiz için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç, Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç, Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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