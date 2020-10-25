Meteoroloji'den 4 il için uyarı geldi

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25 Ekim 2020 Pazar 09:13:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 09:14:00

Bugün sis, yarın sağanak! Başta İstanbul olmak üzere birçok ile hava durumu uyarısı yapıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hava durumu, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Batı Karadeniz sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz’de 2,5 m; Görüş: İyi.1,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),kuzeyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),akşam 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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