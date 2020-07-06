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06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:55:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:58:00

Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde oturanlar dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bazı illerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa'nın kuzeydoğu çevreleri ve Eskişehir'in batısı ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 38°C

Az bulutlu ve açık,

İSTANBUL 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Manisa'nın kuzeydoğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 39°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve kuzeydoğu çevreleri kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

UŞAK 35°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 36°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve batı çevreleri kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 35°C

Az bulutlu

SİVAS 32°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 29°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 28°C

Parçalı bulutlu

KARS 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

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