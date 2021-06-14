14 Haziran 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 17:00:00
Linda'nın oto yıkama keyfi!
İzmir'deki bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümündeki fırçaların arasına girip yıkanmasıyla dikkat çeken 'Linda' isimli köpek, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
İzmir'deki bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümündeki fırçaların arasına girip yıkanmasıyla dikkat çeken 'Linda' isimli köpek, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Akaryakıt istasyonunun sahibi Melis Foçalı (28), "Her yıkamada, makineye giriyor, hiçbirini kaçırmıyor" dedi.