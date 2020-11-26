Kütüphanesiz köy okulu kalmasın

Türkiye genelinde 7 okula kütüphane kazandırdı. 8'incisi de tamamlanan kütüphanenin açılışı için gün sayan Gürakan, bu yıl 10'uncu kütüphane kurma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.



18 yıllık Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, öğretmenlik yaptığı her okulda imkanları dahilinde kütüphane kurmaya çalıştığını belirtip, "Öğretmenliğe başladığım zamandan bu yana gittiğim her okulda, okulların imkanı dahilinde kütüphane kurmaya çalıştım. Öğrencilerimin kütüphane ile buluşmalarını çok istiyordum. Oralarda muhtar olur, milli eğitim müdürlükleri olur, her yere ulaşmaya çalışırdım. Sonrasında daha iyi okullara geldiğimde, kütüphanesi olduğu için, bu imkanı, imkanı olmayan öğrenciler için kullanmaya başladım. Çünkü bu zorlukları biliyordum. Başka okullarda da kütüphane olsun istedim. Sonra projeyi sosyal medya üzerinden, öğrenci ve velilerimin desteğiyle yaygınlaştırmaya başladım" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYANIN İYİ YÖNÜNDEN FAYDALANDIM'

Sosyal medya aracılığıyla projesine desteğin çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Gürakan, "Aslında öğretmenliğe başladığım günden itibaren bu işin içindeydim ama son 5 yıldır da kütüphane kurmayı hedefledik. Son 5 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Çeşitli okullarda, özellikle köy okullarında kütüphaneler kurmaya çalıştık. Çünkü il ve ilçelerde öğrenciler, halk kütüphanelerinden faydalanabiliyor ama köy okulunda çocuklar bu konuda daha sıkıntı yaşayabiliyor. Okuma kültürünü geliştirmeyi amaçladığım için böyle bir girişimde bulundum, herkeste destek oldu. Şimdiye kadar 7 okul kütüphanesine buluştu. 8'inci hazır, 9'uncu ve 10'uncu kütüphane içinde hazırlıklara başladım. Sosyal medya aracılığı ile başladım. Sosyal medyanın kötü yanlarından bahsediliyor ama ben iyi yanından ele aldım işi. Kütüphane kurmak amacıyla başladım. Çok iyi de destek aldım. Pek çok şehirden bana koliler içerisinde kitaplar geliyor" dedi.

