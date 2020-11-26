  • BIST
    1344.41
  • Dolar
    7,8159
  • Euro
    9,3242
  • Altın
    453,9640
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Canlı yayında flaş açıklama: Mecburuz, alacağız
Türkiye'den müthiş savunma hamlesi!
Skandal aramayla ilgili soruşturma başlatıldı
BAE'li Bakandan Türkiye itirafı!
Türkiye'den AP'nin kararına sert tepki: Tümüyle reddediyoruz
"Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz"
Trump'tan başkanlık açıklaması: Bırakacağım
"Dijital faşizme karşı mücadele etmeliyiz"
AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor
Danimarka 15 milyon doz Kovid-19 aşısı sipariş verdi
Maradona'nın cenazesinde arbede yaşandı
BAE Devlet Bakanı Gargaş, itiraf etti: Türkiye karşıtı pozisyon aldık
Eleştiri oklarına hedef olan Bülent Ersoy kürklerini çocuklar için satacak
Bakan Koca, tedbirlere uyulması konusunda uyardı
Kütüphanesiz köy okulu kalmasın
Köy halkı gitti sokak hayvanları muhtara kaldı
Bacağı kesilen kedisiyle fenomen oldu
Asitli içecekler zehirden farksız
Yeni rolünü çok sevdi
Esra Balamir: Aşı olmak istiyorum
Özlem Yıldız'ın koronavirüs tedbiri...
Bebeğin dişleri günde iki kez fırçalanmalı
"Bana bir şey olmaz" demeyin!
Evde spor yaparken sakatlanmayın
26 Kasım 2020 Perşembe 14:58:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 12:37:00

Kütüphanesiz köy okulu kalmasın

ABONE OL

Manisa'da, imkanı olmayan köy okullarına kütüphane kurmak için yola çıkan Türkçe öğretmeni Gönül Kovan Gürakan (37), bağışçılardan topladığı kitaplarla başta Manisa olmak üzere,

Türkiye genelinde 7 okula kütüphane kazandırdı. 8'incisi de tamamlanan kütüphanenin açılışı için gün sayan Gürakan, bu yıl 10'uncu kütüphane kurma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

18 yıllık Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, öğretmenlik yaptığı her okulda imkanları dahilinde kütüphane kurmaya çalıştığını belirtip, "Öğretmenliğe başladığım zamandan bu yana gittiğim her okulda, okulların imkanı dahilinde kütüphane kurmaya çalıştım. Öğrencilerimin kütüphane ile buluşmalarını çok istiyordum. Oralarda muhtar olur, milli eğitim müdürlükleri olur, her yere ulaşmaya çalışırdım. Sonrasında daha iyi okullara geldiğimde, kütüphanesi olduğu için, bu imkanı, imkanı olmayan öğrenciler için kullanmaya başladım. Çünkü bu zorlukları biliyordum. Başka okullarda da kütüphane olsun istedim. Sonra projeyi sosyal medya üzerinden, öğrenci ve velilerimin desteğiyle yaygınlaştırmaya başladım" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYANIN İYİ YÖNÜNDEN FAYDALANDIM'

Sosyal medya aracılığıyla projesine desteğin çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Gürakan, "Aslında öğretmenliğe başladığım günden itibaren bu işin içindeydim ama son 5 yıldır da kütüphane kurmayı hedefledik. Son 5 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Çeşitli okullarda, özellikle köy okullarında kütüphaneler kurmaya çalıştık. Çünkü il ve ilçelerde öğrenciler, halk kütüphanelerinden faydalanabiliyor ama köy okulunda çocuklar bu konuda daha sıkıntı yaşayabiliyor. Okuma kültürünü geliştirmeyi amaçladığım için böyle bir girişimde bulundum, herkeste destek oldu. Şimdiye kadar 7 okul kütüphanesine buluştu. 8'inci hazır, 9'uncu ve 10'uncu kütüphane içinde hazırlıklara başladım. Sosyal medya aracılığı ile başladım. Sosyal medyanın kötü yanlarından bahsediliyor ama ben iyi yanından ele aldım işi. Kütüphane kurmak amacıyla başladım. Çok iyi de destek aldım. Pek çok şehirden bana koliler içerisinde kitaplar geliyor" dedi.

Etiketler : Gönül Kovan Gürakan kütüphanesiz köy köy okulu
Ceylan Çapa'nın sosyetik yer sofrası pozu sosyal medyayı salladı

Ceylan Çapa'nın sosyetik yer sofrası pozu sosyal medyayı salladı
Pelin Karahan'dan proje açıklaması

Pelin Karahan'dan proje açıklaması
Ece Erken: Alıştırdım onu

Ece Erken: Alıştırdım onu

Göksel'in de artık dikili bir ağacı var

Göksel'in de artık dikili bir ağacı var
Ekimin en çok konuşulan ünlü isimleri ve magazin olayları...

Ekimin en çok konuşulan ünlü isimleri ve magazin olayları...
Serdar Ortaç: Sadece Seçil mutlu

Serdar Ortaç: Sadece Seçil mutlu
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç başarısıyla dikkat çekiyor! Hem oyuncu hem avukat...

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç başarısıyla dikkat çekiyor! Hem oyuncu hem avukat...
Berkay'ı 'lüks araçlar' rahatsız ediyor

Berkay'ı 'lüks araçlar' rahatsız ediyor
17 yıl sonra 'Unuttum' şarkısını yeniden okudu

17 yıl sonra 'Unuttum' şarkısını yeniden okudu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER