Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#SONDURUM Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı ve iplik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. pic.twitter.com/YbMecYvMYW — 24 TV (@yirmidorttv) March 29, 2024

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...