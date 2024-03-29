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29 Mart 2024 Cuma 06:46:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 06:46:00

Küçükçekmece'de iş yerinde yangın: Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Kaynak: İHA

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Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : küçükçekmece iş yeri yangın itfaiye
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