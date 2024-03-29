Küçükçekmece'de iş yerinde yangın: Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Kaynak: İHA
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
#SONDURUM Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı ve iplik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. pic.twitter.com/YbMecYvMYW— 24 TV (@yirmidorttv) March 29, 2024
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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