  • BIST
    1393.24
  • Dolar
    8,1550
  • Euro
    9,7089
  • Altın
    457,3120
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bazı illerde imsak aynı iftar farklı... Diyanet nedenini açıkladı
Salgını atlatan kişilere uzmanından uyarı
Dinleyicilerimi dinlendireceğim
Her şey kızının hayalleri için
Bodrum'a kaçtılar
Ramazan ayının ruhu TRT'de özel içeriklerle yansıtılacak
Gerekçeli karar açıklandı
Kent merkezi Nisan ayında beyaza büründü
Bu kadarına da pes!
Dünyanın teknoloji olarak en ilerisi! Tarihi testin ilki başarıyla yapıldı
Sorumluluk yükleyen şarkı
10 gün sonra bebeğine kavuştu
Önce hanım sonra yolcular
Yaşadığı tramvalar güçlendirdi
Yapımcılık sadece parayla yapılamaz
Yerli otomobile yerli çip
Libya Başbakanı Dibeybe, 14 bakanla Türkiye'ye geliyor
Zelenskiy'den ''uçak yapımı'' açıklaması
Türkiye'den 4 ülkeye yardım
Korona atlatanların psikolojisi bozuluyor
Probiyotik tüketerek kanseri önleyebiliriz
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Nisan
Beldeki ağrıdan ameliyatsız kurtulun
Fazla kilo gözleri de vuruyor
11 Nisan 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 12:30:00

Koronavirüsü atlatan kişilerde organ hasarı kaynaklı hastalıklar görülüyor

ABONE OL

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs geçiren kişilerde akciğer, böbrek, karaciğer hasarı ve şeker hastalıkları görülmeye başladığını söyledi.

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde koronavirüs salgınında Türkiye'de artan vaka sayılarını değerlendirdi.

DHA'da yer alan habere göre, Prof. Dr. Şener, koronavirüs hastalığı geçirenlerde akciğer, böbrek, karaciğer hasarı ve şeker hastalıkları görülmeye başladığını belirtti.

Şener, koronavirüs salgınının yanı sıra bu tip kronik hastaların sağlık sistemine ciddi anlamda yük oluşturacağına dikkat çekerek bu tip hastalıklardan da hastaneye yatışların olduğunu belirtti.

Etiketler : koronavirüs salgın pandemi
Hande'den yeni fikirler

Hande'den yeni fikirler
Pandemi bitsin sonra düğün

Pandemi bitsin sonra düğün
Annelik uyutmuyor

Annelik uyutmuyor
Kayseri'de çekimler bitti

Kayseri'de çekimler bitti
Testi pozitif

Testi pozitif
Virüsü yenip döneceğim

Virüsü yenip döneceğim
4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'

4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'
Artık yumurta çiftliği var

Artık yumurta çiftliği var
Varlık içinde yokluk çektim

Varlık içinde yokluk çektim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER