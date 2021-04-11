Salgını atlatan kişilere uzmanından uyarı

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde koronavirüs salgınında Türkiye'de artan vaka sayılarını değerlendirdi.



DHA'da yer alan habere göre, Prof. Dr. Şener, koronavirüs hastalığı geçirenlerde akciğer, böbrek, karaciğer hasarı ve şeker hastalıkları görülmeye başladığını belirtti.

Şener, koronavirüs salgınının yanı sıra bu tip kronik hastaların sağlık sistemine ciddi anlamda yük oluşturacağına dikkat çekerek bu tip hastalıklardan da hastaneye yatışların olduğunu belirtti.