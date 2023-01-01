Koridorda Türkçe sokağı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni Ali Anuştekin, Türkçeyi yabancı dil etkisinden korumak ve yazım yanlışlarının önüne geçmek için okulun koridorunu, kelimelerin doğru ve yanlış yazılışları bulunan dövizlerle süsledi.



Okulun koridoruna, "Türkçe Sokağı" ismini verdiklerini dile getiren Anuştekin, "Teneffüslerde öğrenciler, burada yazılan kelimelere bakıyor. Arkadaşlarına soru soruyorlar. Kendi aralarında bunun üzerine etkinlik yapıyorlar" dedi.