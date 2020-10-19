Konya'da korkunç kaza
Kaynak: İHA
Konya'da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu baba ve oğlunun hayatını kaybettiği, annenin de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Konya'nın merkez Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Furkan O. idaresindeki otomobil, sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı.
BABA OĞLU HAYATINI KAYBETTİ, ANNE TEDAVİ ALTINDA
Kazada, 5 yaşındaki Eymen Özkan olay yerinde, 36 yaşındaki baba Bünyamin Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan anne Sibel Özkan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Furkan O. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza sonrası ailenin ayakkabılarının etrafa savrulduğu ve baba ile oğlunun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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