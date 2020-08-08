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Kocaeli'de koronavirüs teşhisi konulan yaşlı vatandaş, yakınları tarafından hastanede terk edildi
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08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:54:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:58:00

Kocaeli'de koronavirüs teşhisi konulan yaşlı vatandaş, yakınları tarafından hastanede terk edildi

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Kocaeli Darıca'da yaşlı bir hastaya koronavirüs teşhisi konuldu. Koronavirüs şüphesiyle getirilen yaşlı hasta, kendisini getiren yakınları tarafından hastanede terk edildi. Hastane yönetimince yapılan onca telefon görüşmelerine yanıt vermeyen veya olumsuz yanıt veren hasta yakınları 'Sizin işiniz ne, siz bakın' diyerek telefonu kapattı.

Kocaeli'de Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin pandemi kliniğinde görevli hemşire Elif Topuz Arıl, sosyal medya hesabından, koronavirüs şüphesi ile getirilen yaşlı hastanın, yakını tarafından "Alın hastamız sizin olsun ben gidiyorum" diyerek, terk edildiğini öne sürdü. Defalarca çocukları ile yakınlarının telefonla aranarak, hastaneye davet edildiğini, ancak "Sizin işiniz ne, siz bakın" yanıtı aldıklarını öne süren hemşirenin paylaşımını, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş de "Allah ıslah etsin'' başlığıyla paylaştı.

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandığı öne sürülen olay, iddiaya göre koronavirüslü hastaların tedavilerinin yapıldığı pandemi kliniğinde gerçekleşti. Koronavirüs şüphesiyle getirilen ve klinikte tedavi altına alınan yaşlı hasta, yakınları tarafından terk edildi. İddiayı gündeme taşıyan ise klinikte görevli hemşire Elif Topuz Arıl oldu. Hemşire Topuz Arıl, yaşananları ve üzüntüsünü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle anlattı:

“Pandemi kliniğinde yoğun bir şekilde çalışan bir hemşire olarak sizinle üzücü ve bir o kadar gerçek bir anı mı paylaşmak istiyorum. Bugün yaşlı, tamamen yakınlarının bakımına muhtaç Covid şüphesi ile servisimizde yatmakta olan bir hastamızın yakınları maalesef, 'Alın hastamız sizin olsun ben gidiyorum' diyerek hastasını yalnız bırakarak servisimizi terk etmiştir. Çocukları ve akrabaları defalarca aranmış, yeri gelmiş meşgule atıldığı halde aramaktan vazgeçmeyerek telefonla nihayet tekrar tekrar görüşmeler yapılmış, hastaneye davet edilmişlerdir. Fakat ne üzücüdür ki; ‘Bizi Covidli hastaların arasına sokmaya çalışmayın, hepimiz is güç sahibiyiz, gelemeyiz. Sizin işiniz ne? siz bakın” gibi bir cevap almış bulunmaktayız. Evet biz hastalarımıza eşit şekilde ve aynı merhamet ve özveri ile bakmaya ve tedavilerini yapmaya devam edeceğiz ama maalesef durumun evladın bile atasını terk edecek hale gelmesine çok üzülüyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun.”

BAŞHEKİM İSYAN ETTİ: ALLAH ISLAH ETSİN

Daha önce sosyal medya hesabından yaptığı 'Virüs kaparım' korkusuyla anne-babasını almaya bile yanaşmayanlar olduğunu ifade ettiği paylaşımıyla dikkatleri çeken Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Güneş de hemşirenin paylaşımını, kendi hesabından, “Örnekler bitmiyor. Dün vardı, bugün de devam ediyor. Hastanemde bir hemşiremin izlenimi. Allah ıslah etsin'' diyerek, paylaştı.

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