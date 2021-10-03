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03 Ekim 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 16:00:00

Kendini savunmak için başlamıştı şimdi karatede rakip tanımıyor

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Trabzon'da, 9 yıl önce kendisini savunmak amacıyla karateye başlayan Keyda Nur Çolak (19), kolundan sakatlanmasına rağmen bırakmadığı sporda, 3 kez Avrupa şampiyonu oldu.

Trabzon'da, 9 yıl önce kendisini savunmak amacıyla karateye başlayan Keyda Nur Çolak (19), kolundan sakatlanmasına rağmen bırakmadığı sporda, 3 kez Avrupa şampiyonu oldu. Olimpiyat şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdüren Keyda, "İdmanları bırakmamak için bir kolum sargılı halde antrenman yapıyordum. O zaman böyle başarı elde edeceğimi bilemezdim" dedi.

Etiketler : Kendini savunmak için başlamıştı Trabzon Keyda Nur Çolak
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