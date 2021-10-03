Kendini savunmak için başlamıştı şimdi karatede rakip tanımıyor

Trabzon'da, 9 yıl önce kendisini savunmak amacıyla karateye başlayan Keyda Nur Çolak (19), kolundan sakatlanmasına rağmen bırakmadığı sporda, 3 kez Avrupa şampiyonu oldu. Olimpiyat şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdüren Keyda, "İdmanları bırakmamak için bir kolum sargılı halde antrenman yapıyordum. O zaman böyle başarı elde edeceğimi bilemezdim" dedi.

