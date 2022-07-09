Kelaynaklar göçe kanat çırptı

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 30'u göç etmeleri için doğaya salındı. Kelaynaklar, veteriner kontrolünden geçirilerek ayakları numaralandırılıp kanat ve gaga boyları ölçüldükten sonra doğaya bırakıldı.

