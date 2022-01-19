JAK timleri can dostlar için de mesaide

Sel, deprem ve çığ gibi doğal afetlerde hayat kurtaran Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor. Sokak hayvanları için de hazır mama ve ekmek bırakan timler, ağır kış şartlarından etkilenen sokak hayvanlarını zaman zaman elleriyle besliyor.

