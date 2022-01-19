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19 Ocak 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 17:00:00

JAK timleri can dostlar için de mesaide

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Sel, deprem ve çığ gibi doğal afetlerde hayat kurtaran Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.

Sel, deprem ve çığ gibi doğal afetlerde hayat kurtaran Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor. Sokak hayvanları için de hazır mama ve ekmek bırakan timler, ağır kış şartlarından etkilenen sokak hayvanlarını zaman zaman elleriyle besliyor.

Etiketler : JAK timleri sokak ve yaban hayvanları Erzurum İl Jandarma Komutanlığı
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