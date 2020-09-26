İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce dövdüler ardından dereye attılar
Kaynak: DHA
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 4 kişi geldiği restoran sahibini araç alım-satım bahanesiyle önce dışarı çıkardı, ardından uzun süre darp etti. Saldırganlar daha sonra da darp ettiği restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye atıp olay yerinden ayrıldı.
İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi, bir restoran sahibini dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı. Dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA'da yer alan habere göre, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen olayda, 4 kişi bir restoran sahibini araba alım-satım bahanesiyle dışarı çıkararak feci şekilde dövdü. Restoran sahibinden para isteyen saldırganlar, restoran sahibini darp ettikten sonra 7 metre yükseklikten dereye attı.
7 Temmuz'da gerçekleşen olayda, ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Daha sonra savcılık 2 saldırgan için yeniden yakalama kararı çıkarttı. Saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğunu öğrenildi.
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