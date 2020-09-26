İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce dövdüler ardından dereye attılar

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi, bir restoran sahibini dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı. Dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



DHA'da yer alan habere göre, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen olayda, 4 kişi bir restoran sahibini araba alım-satım bahanesiyle dışarı çıkararak feci şekilde dövdü. Restoran sahibinden para isteyen saldırganlar, restoran sahibini darp ettikten sonra 7 metre yükseklikten dereye attı.

7 Temmuz'da gerçekleşen olayda, ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Daha sonra savcılık 2 saldırgan için yeniden yakalama kararı çıkarttı. Saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğunu öğrenildi.