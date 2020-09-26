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26 Eylül 2020 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 13:57:00

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce dövdüler ardından dereye attılar

Kaynak: DHA

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 4 kişi geldiği restoran sahibini araç alım-satım bahanesiyle önce dışarı çıkardı, ardından uzun süre darp etti. Saldırganlar daha sonra da darp ettiği restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye atıp olay yerinden ayrıldı.

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi, bir restoran sahibini dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı. Dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen olayda, 4 kişi bir restoran sahibini araba alım-satım bahanesiyle dışarı çıkararak feci şekilde dövdü. Restoran sahibinden para isteyen saldırganlar, restoran sahibini darp ettikten sonra 7 metre yükseklikten dereye attı.

7 Temmuz'da gerçekleşen olayda, ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Daha sonra savcılık 2 saldırgan için yeniden yakalama kararı çıkarttı. Saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğunu öğrenildi.

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