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İstanbul Silivrikapı'daki surlarda çökme meydana geldi
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12 Nisan 2023 Çarşamba 19:23:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 19:23:00

İstanbul Silivrikapı'daki surlarda çökme meydana geldi

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul'da sağanak yağış sonrası, Fatih'te surlarda çökme oldu. İtfaiye ekipleri alanda arama başlattı.

İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Fatih Silivrikapı'da bulunan surlarda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alanda başlattıkları arama çalışması sürüyor.

Etiketler : istanbul fatih silivrikap sağanak yağış

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