İstanbul Silivrikapı'daki surlarda çökme meydana geldi
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da sağanak yağış sonrası, Fatih'te surlarda çökme oldu. İtfaiye ekipleri alanda arama başlattı.
İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Fatih Silivrikapı'da bulunan surlarda çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler alanda başlattıkları arama çalışması sürüyor.
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