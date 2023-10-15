VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2329'a yükseldi
El-Aksa TV: Fransa baskısı sonucu kanalın Eutelsat uydusu üzerinden yayını durdu
Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Halkalı Güneş tutulması, Kolombiya'nın Tatacoa Çölü'nde gözlemlendi
Narkogüç operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
15 Ekim 2023 Pazar 09:08:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 09:08:00

Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bayram Ali E. idaresindeki 32 LH 760 plakalı otomobil, Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde M.D'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bayram Ali E. ile otomobilde bulunan Kadir E. ve 8 yaşındaki Z.Ç'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.D. ve otomobildeki Azerbaycan uyruklu Semira R. ile Zilan K. ve Mustafa Ali E. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semira R. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Mustafa Ali E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler : ısparta otomobil kamyonet kaza
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX