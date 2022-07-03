İkizine böbreğini verip umut oldu





Ankara'da Okan Keleşoğlu (34), nakil bekleyen ikiz kardeşi Gökhan Keleşoğlu'na böbreğini vererek yaşama tutunmasını sağladıktan sonra tüm organ bekleyenlere umut olmak için 'Umuda Yürüyüş Derneği'ni kurdu. Keleşoğlu bir hastayı temsil eden oyuncak ayıyı da yanına alarak motosikletiyle 61 ili gezdi, organ bağışının önemini anlattı.