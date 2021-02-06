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06 Şubat 2021 Cumartesi 10:29:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 10:38:00

Hapşırmaktan uyku uyuyamıyordu

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BATMAN'da, bir süre önce hapşırma nöbeti geçirmeye başlayan ve sürekli hapşıran Yağmur Çaprak (15) için, Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından Yağmur, sağlığına kavuşurken, "Ne yemek yiyebiliyordum ne de su içebiliyordum ve gözüme uyku girmiyordu" dedi.

Ameliyatın ardından hayata sanki yeniden döndüğünü dile getiren Yağmur Çaprak, "Artık iyileştim, düzenli uyuyabiliyorum, yemek yiyebiliyorum. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. İlk önce kaşıntı ve yanma ile başladı, sonrasında durmadan hapşırmaya başladım. Geçmedi son çare olarak Ankara'ya gittik. Orada ameliyata girdim, ameliyattan sonra artık hapşırmadım. Hastalık süresince ne yemek yiyebiliyordum ne de su içebiliyordum ve uyku gözüme girmiyordu. Şimdi ise artık yemek yiyebiliyorum, su da içebiliyorum ve eski kiloma kavuştum. Tedavi olmamda emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

'ZOR TEDAVİ SÜRECİ ATLATTIK'

Yağmur'un babası Mehmet Çaprak ise kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle kızım tedavi oldu. Batman ve Diyarbakır'da tedavi süresince herhangi iyi bir sonuç alamadık. Ankara Şehir Hastanesi'ne gittik. Orada yapılan müdahale ile kızım çok şükür eski sağlığına kavuştu. Zor bir tedavi sürecini atlattık. Şu anda evdeyiz, sağlığımız yerinde. Hapşırığı da kesildi" dedi.

Etiketler : hapşırma yağmur çaprak batman tedavi
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