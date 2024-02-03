Güvercinler umuda kanat çırpıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren Tolga Korkmaz ile Yasin Arar, depremden önce evlerinin çatı katında baktıkları güvercinlerle yeniden ilgilenmek için bir araya geldi. İki genç, çevreden topladıkları tahta parçaları ve çadır malzemeleriyle üç baraka yaptı.

Üşümemeleri için barakaların iç kısmını karton ve farklı malzemelerle kaplayan gençler, kuşların çalınma ihtimalini de düşünerek kapılarına kilit taktı.

Deprem sonrası sağ kalan güvercinleri barakalara yerleştiren Korkmaz ve Arar, adeta gözlerinden sakındıkları güvercinlerle her gün ilgilenerek hem moral buluyor hem de depremin izlerini silmeye çalışıyor.