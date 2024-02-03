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03 Şubat 2024 Cumartesi 07:37:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 07:37:00

Güvercinler umuda kanat çırpıyor

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Malatya'da Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren Tolga Korkmaz ile Yasin Arar, depremden önce evlerinin çatı katında baktıkları güvercinlerle yeniden ilgilenmek için bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren Tolga Korkmaz ile Yasin Arar, depremden önce evlerinin çatı katında baktıkları güvercinlerle yeniden ilgilenmek için bir araya geldi. İki genç, çevreden topladıkları tahta parçaları ve çadır malzemeleriyle üç baraka yaptı.

Üşümemeleri için barakaların iç kısmını karton ve farklı malzemelerle kaplayan gençler, kuşların çalınma ihtimalini de düşünerek kapılarına kilit taktı.

Deprem sonrası sağ kalan güvercinleri barakalara yerleştiren Korkmaz ve Arar, adeta gözlerinden sakındıkları güvercinlerle her gün ilgilenerek hem moral buluyor hem de depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Etiketler : malatya deprem güvercin
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