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11 Mart 2024 Pazartesi 07:08:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 07:08:00

Gönüllülere çığ eğitimi

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Havanın ısınmasıyla çığ tehlikesinin arttığı Bitlis'te, yaşanabilecek olaylara daha profesyonel şekilde müdahale edilmesi ve kar altında kalanlara kısa sürede ulaşılması için çalışma yürütülüyor.

Havanın ısınmasıyla dağlık alanlarda çığ tehlikesinin arttığı Bitlis'te, yaşanabilecek olaylara daha profesyonel şekilde müdahale edilmesi ve kar altında kalanlara kısa sürede ulaşılması için çalışma yürütülüyor. Farklı mesleklere mensup gönüllülerden oluşturulan ekibe, çığda arama kurtarma eğitimi veriliyor.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu El-Aman Hanı mevkisinde düzenlenen eğitimde gönüllüler, çığ bölgesine ulaşım, güvenli yaklaşım, kaba arama, gözle arama, ince arama, kazı, ikinci kez çığ düşmesi, gözetleme, kar altında kalanlara kısa sürede ulaşma ve malzemeler hakkında bilgilendiriliyor.

Etiketler : bitlis çığ gönüllü eğitim
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