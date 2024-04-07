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07 Nisan 2024 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 07:30:00

Gaziantep'te tır kazaya müdahale eden ekibin aracına çarptı, 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tırın kazaya müdahale eden ekibin aracına çarpması sonucu 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu Gaziantep Batı gişeleri yakınlarında aynı yönde seyreden 72 ABH 459 ile 33 CML 19 plakalı tırlar çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kazayı fark etmeyen sürücünün kullandığı 73 AAR 704 plakalı tır, olaya müdahalede bulunan polislerin aracına çarptı.

Kazada yaralanan 3 trafik polisi ile 33 CML 19 plakalı tırdaki kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılan otoyol, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından açıldı.

Etiketler : gaziantep otoyol kaza trafik polisi
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