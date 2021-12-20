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Galeri Apollon'un ‘Yılbaşı' sergisi açıldı
20 Aralık 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 17:30:00

Galeri Apollon'un ‘Yılbaşı' sergisi açıldı

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Türk asıllı Belçikalı ressam Karl Talip Kara tarafından kurulan Galeri Apollon'un ikinci "Yılbaşı" adlı sergisi, yurt içi ve yurt dışından 50'nin üzerinde Türk sanatçının katılımıyla İstanbul'da açıldı.

Türk asıllı Belçikalı ressam Karl Talip Kara tarafından kurulan Galeri Apollon'un ikinci "Yılbaşı" adlı sergisi, yurt içi ve yurt dışından 50'nin üzerinde Türk sanatçının katılımıyla İstanbul'da açıldı. Sergide, hat, tezhip, ebru gibi geleneksel ve heykel ile resim alanında özgün çalışmalardan oluşan çağdaş eserler izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Etiketler : Galeri Apollon Karl Talip Kara Türk asıllı Belçikalı
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