  • BIST
    1165.7
  • Dolar
    7,8572
  • Euro
    9,2978
  • Altın
    487,6590
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Rusya Erivan'ı ücretsiz silahlandırıyor
Fuhuş çetesi, genç kızı güpegündüz böyle kaçırdı!
"Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız"
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a resti çekti: Devam ederlerse vuracağız
İsrail'den ABD'ye tepki: Katar'a F-35 satamazsınız!
Mersin'de ekimde deniz keyfi
Abdullah Avcı uzlaşma talebini reddediyor!
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı
Trafikte otomobiline sürten sürücüye silah çekti!
Bursa'da 6 gündür kayıp kocasını arıyor
Eşi ölü bulunmuştu! Türk binbaşının ABD'den iadesi istendi
Türkiye'nin uzay çalışmaları son sürat devam ediyor
Savunma ve havacılık sanayi ihracatında aslan payı Azerbaycan'ın
Ermenistan kaçak ve kalleşçe savaşıyor!
MSB'den dünyaya Ermenistan çağrısı: Sesinizi yükseltin!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Formula 1 açıklaması
Dünyanın en hızlısı! 2021'in sonunda Türkiye'nin hizmetine girecek
Hatay'daki yangınla ilgili alçak sözler: Gel gel burada şenlik var
Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nubaht, koronaya yakalandı
Kahreden ölüm! Düğün davetiyesinde 'maske uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü
Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! 2018'den sonra en yüksek seviye: Yabancı alıma geçti
Çamur analizinde rastlandı! Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanı ...
İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı! Scud füzesi fırlattılar, S-300'ler imha etti
11 Ekim 2020 Pazar 14:38:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 14:38:00

Fuhuş çetesi, genç kızı güpegündüz böyle kaçırdı!

Kaynak: DHA

ABONE OL

Karabük'te 5 yıldır kendisini fuhuşa zorlayanlardan kaçıp, Bursa'da yaşamaya başlayan İrem G. (23), fuhuş şebekesi üyeleri tarafından otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Olayı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polisin Kütahya'da bulduğu otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı, araçtan atlayarak zanlılardan kurtulan İrem G. koruma altına alındı.

Olay, geçen cuma günü merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Çeşmeciler Sokak’ta meydana geldi. 5 yıldır Karabük’te fuhuşa zorlanan İrem G., bu kişilerden kaçarak, bir süre önce Bursa’ya taşındı. İrem G.’nin Bursa’da yaşadığı evi bulan şüpheliler, İrem G.’yi marketten çıkıp eve yürüdüğü sırada 41 R 1635 plakalı otomobile zorla bindirerek kaçırdı. O anlar ise sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülere, İrem G.’nin çığlık atarak yardım istediği ve otomobilin sokaktan uzaklaştığı anlar yansıdı.

OTOMOBİLDEN ATLADI, JANDARMAYA SIĞINDI

İhbar üzerine polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, İrem G.'nin ailesinin 5 yıl önce kızları hakkında kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Otomobilin Kütahya’da olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bu bölgede yoğunlaştı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine iletti. İrem G., geçen cuma akşamı Tavşanlı ilçesi Yoncalı Mahallesi’nde otomobilden atlayarak, yakınında jandarma karakoluna sığındı. İrem G., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İrem G.’nin kaçırıldığı otomobil, aynı gün Kütahya’da polis ekiplerince durduruldu. Konuyla ilgili otomobil sürücüsü Ersin T. ve Esen Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen Haydar B. ve Leyla B.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER