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09 Kasım 2021 Salı 22:12:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 22:12:00

FSM Köprüsü yeşile büründü

Kaynak: AA

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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında ancak organ nakliyle tedavi olabilecek bireylere ve bağışın önemine dikkati çekmek amacıyla Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Organ ve Doku Bağışı Haftası için renklendirildi.

Yeşil renkte aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

Etiketler : fsm fatih sultan mehmet beykoz
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