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15 Nisan 2022 Cuma 08:01:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 15:25:00

Evlat gibi kuzular

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Adana Seyhan'da eşi koyun yetiştiriciliği yapan Zehra Uyanık, anneleri ölmüş iki kuzuya annelik yapıyor.

Adana Seyhan'da eşi koyun yetiştiriciliği yapan Zehra Uyanık, anneleri ölmüş iki kuzuya annelik yapıyor. "Nohutnaz" ve "Dalin" ismini verdiği kuzuları evlatlarından ayırmayan genç kadın, onlarla alışverişe ve misafirliğe gidiyor.

'Nohutnaz' ile bebek gibi ilgilenen Uyanık, Portakal Çiçeği Karnavalı'na da kuzusunu götürdü. Evinde iki kuzunun altını bezleyip bebek gibi bakarak onlara annelik yapan Uyanık'ın kuzuları da onun yanından ayrılmıyor ve sözünden dışarı çıkmıyor.

Etiketler : Evlat gibi kuzular Adana Seyhan Zehra Uyanık kuzu
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