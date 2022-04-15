Evlat gibi kuzular

Adana Seyhan'da eşi koyun yetiştiriciliği yapan Zehra Uyanık, anneleri ölmüş iki kuzuya annelik yapıyor. "Nohutnaz" ve "Dalin" ismini verdiği kuzuları evlatlarından ayırmayan genç kadın, onlarla alışverişe ve misafirliğe gidiyor.



'Nohutnaz' ile bebek gibi ilgilenen Uyanık, Portakal Çiçeği Karnavalı'na da kuzusunu götürdü. Evinde iki kuzunun altını bezleyip bebek gibi bakarak onlara annelik yapan Uyanık'ın kuzuları da onun yanından ayrılmıyor ve sözünden dışarı çıkmıyor.