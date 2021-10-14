Eşinin adı 112 Acil'de yaşayacak

Almanya'da yaşayan Fidan Ören (59), 22 yıl baktığı felçli eşi Murat Ören'i üç yıl önce kaybetti. Eşi için sürekli acil servis hizmetine ihtiyaç duyan Ören, onun anısına Karamanlı'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırdı.



Karamanlı Belediyesi'nin hibe ettiği 800 metrekare alan içine yaptırılan Karamanlı 1 Nolu Murat-Fidan Ören 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete açıldı. Hayırsever Ören, "Burayı yaptırınca içimiz huzur doldu" dedi.

Hayırsever Ören, istasyonu yaptırmak için birikimi yeterli gelmeyince ailesinin tüm mirasını buraya kullanmaya karar verdiğini dile getirerek, "Kayınvalidem, kayınbabam, annem ve babamdan kalan mirasların hepsini topladım buranın yapımı için verdim çünkü hastalığın zorluğunu çok çekmiştik." ifadesini kullandı. Eşinin memleketini çok sevdiğini vurgulayan Ören, "Eşim Karamanlı'da yaşayamadı. Ben de adını yaşatayım dedim. Burayı yaptırınca içimiz huzur doldu inşallah hastalar bu istasyon sayesinde zamanında müdahale edilerek şifa bulacaklar. Allah tüm ölmüşlerimize hepsine rahmet eylesin, onların mirasıyla bu istasyonu yaptırdık." değerlendirmesinde bulundu. Ören, oğulları Yaner ve Tamer'le bağış yapmayı sürdürdüklerini, özellikle Afrika'daki yardım faaliyetlerine katıldıklarını kaydetti.

Almanya'da bir otomotiv firmasında çalışan mühendis Tamer Ören (34), babasının yatağa bağlı kalmasıyla büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Annesinin desteğiyle okuduğunu vurgulayan Ören, "Annem sürekli yanımızda oldu, onun sayesinde üniversiteyi kazanıp, bitirdim. Hedefimde diplomamı alıp babamın odasındaki yatağın üzerine asmak vardı. Onu gerçekleştirebildiğim için çok memnunum." diye konuştu. Ören, annesinin gösterdiği fedakarlıktan her zaman çok etkilendiğine işaret ederek şunları kaydetti: "Babam hastalığı döneminde geceleri uyuyamıyordu. Annem biz rahatsız olmayalım diye geceleri hep uyanıktı. Sabah da erkenden işe koşardı. Bunlar beni çok etkiledi. Okul çıkışı dışarıda başkalarının babalarını görüyorduk. Üzüntüyle evimize geliyorduk. Ama anne sevgisini çok yaşadık. Onun için ona minnettarız. Annem bize hem annelik hem de babalık yaptı. Bize sevgisini hiç aksatmadı. Ne kadar derdi, problemi olsa bile bize yansıtmamaya çalıştı. Bizi hayırlı bir evlat olarak yetiştirdi. 112 Acil Servis ne kadar hızlı gelirse o kadar iyi çünkü babam rahatsızlandı, felç geçirdi. Biraz geç kalındı. Bu sebeple hastalığı daha da kötüleşti. Onun için bu istasyon insanlara faydası olduğu sürece babamız ve ölenlerimiz için dua edilse bize yeter." Karamanlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sorumlusu Acil Tıp Teknisyeni Şeyda Yavuz da ilçeye devlet-vatandaş işbirliğiyle güzel bir acil sağlık hizmetleri istasyonunun kazandırıldığına vurgu yaparak, "İstasyonumuzda 13 personel görev alıyor. Ekip arkadaşlarım adına istasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.