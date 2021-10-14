VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldılar
Azerbaycan'dan Ermenistan'a mesaj
2 ülke daha Türk İHA'sı almak sıraya girdi
CHP'li belediyelerde peşkeş
Yunanistan'da Türkiye korkusu bitmiyor
Uluslararası tedarik zincirinin yeni merkez üssü Türkiye olacak
Ordu sokağa indi: Ateş açacağız
Başkan Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor
Macron'un Türkiye ile derdi ne?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Suriye'de yeni operasyon olacak mı?
Müjdeyi duyurdu! Yerli aşı Turkovac'ta yeni gelişme
Pentagon'da üst düzey istifa!
Türkiye, dost ülkede inşa edecek! Tarih belli oldu
Nijerya'dan ''Türkiye'' kararı
Türkiye'den Mustafa Akıncı ile ilgili iddialara cevap
Merkez Bankası'nda görev değişimi
Norveç'te oklu saldırgan dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var!
Putin'den sert dolar açıklaması: ABD bindiği dalı kesiyor
Uçuramadılar müzeye kaldırıyorlar!
PKK panikledi! Alarm durumuna geçtiler
3600 ek göstergede çözüm vakti!
İki ülke arasında kriz büyüyor!
Huzur hakkına zam yaptılar!
14 Ekim 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 15:30:00

Eşinin adı 112 Acil'de yaşayacak

ABONE OL

Almanya'da yaşayan Fidan Ören (59), 22 yıl baktığı felçli eşi Murat Ören'i üç yıl önce kaybetti. Eşi için sürekli acil servis hizmetine ihtiyaç duyan Ören, onun anısına Karamanlı'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırdı.

Almanya'da yaşayan Fidan Ören (59), 22 yıl baktığı felçli eşi Murat Ören'i üç yıl önce kaybetti. Eşi için sürekli acil servis hizmetine ihtiyaç duyan Ören, onun anısına Karamanlı'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırdı.

Karamanlı Belediyesi'nin hibe ettiği 800 metrekare alan içine yaptırılan Karamanlı 1 Nolu Murat-Fidan Ören 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete açıldı. Hayırsever Ören, "Burayı yaptırınca içimiz huzur doldu" dedi.

Hayırsever Ören, istasyonu yaptırmak için birikimi yeterli gelmeyince ailesinin tüm mirasını buraya kullanmaya karar verdiğini dile getirerek, "Kayınvalidem, kayınbabam, annem ve babamdan kalan mirasların hepsini topladım buranın yapımı için verdim çünkü hastalığın zorluğunu çok çekmiştik." ifadesini kullandı. Eşinin memleketini çok sevdiğini vurgulayan Ören, "Eşim Karamanlı'da yaşayamadı. Ben de adını yaşatayım dedim. Burayı yaptırınca içimiz huzur doldu inşallah hastalar bu istasyon sayesinde zamanında müdahale edilerek şifa bulacaklar. Allah tüm ölmüşlerimize hepsine rahmet eylesin, onların mirasıyla bu istasyonu yaptırdık." değerlendirmesinde bulundu. Ören, oğulları Yaner ve Tamer'le bağış yapmayı sürdürdüklerini, özellikle Afrika'daki yardım faaliyetlerine katıldıklarını kaydetti.

Almanya'da bir otomotiv firmasında çalışan mühendis Tamer Ören (34), babasının yatağa bağlı kalmasıyla büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Annesinin desteğiyle okuduğunu vurgulayan Ören, "Annem sürekli yanımızda oldu, onun sayesinde üniversiteyi kazanıp, bitirdim. Hedefimde diplomamı alıp babamın odasındaki yatağın üzerine asmak vardı. Onu gerçekleştirebildiğim için çok memnunum." diye konuştu. Ören, annesinin gösterdiği fedakarlıktan her zaman çok etkilendiğine işaret ederek şunları kaydetti: "Babam hastalığı döneminde geceleri uyuyamıyordu. Annem biz rahatsız olmayalım diye geceleri hep uyanıktı. Sabah da erkenden işe koşardı. Bunlar beni çok etkiledi. Okul çıkışı dışarıda başkalarının babalarını görüyorduk. Üzüntüyle evimize geliyorduk. Ama anne sevgisini çok yaşadık. Onun için ona minnettarız. Annem bize hem annelik hem de babalık yaptı. Bize sevgisini hiç aksatmadı. Ne kadar derdi, problemi olsa bile bize yansıtmamaya çalıştı. Bizi hayırlı bir evlat olarak yetiştirdi. 112 Acil Servis ne kadar hızlı gelirse o kadar iyi çünkü babam rahatsızlandı, felç geçirdi. Biraz geç kalındı. Bu sebeple hastalığı daha da kötüleşti. Onun için bu istasyon insanlara faydası olduğu sürece babamız ve ölenlerimiz için dua edilse bize yeter." Karamanlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sorumlusu Acil Tıp Teknisyeni Şeyda Yavuz da ilçeye devlet-vatandaş işbirliğiyle güzel bir acil sağlık hizmetleri istasyonunun kazandırıldığına vurgu yaparak, "İstasyonumuzda 13 personel görev alıyor. Ekip arkadaşlarım adına istasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Etiketler : Eşinin adı 112 Acil 112 Acil Sağlık Hizmetleri Fidan Ören Murat Ören
Destek mesajı

Destek mesajı
İlk Hande giydi

İlk Hande giydi
Serdar'ın sahne repliğidir

Serdar'ın sahne repliğidir
Kızıyla aynı sahnede

Kızıyla aynı sahnede
Yeşilçam ustaları bir arada

Yeşilçam ustaları bir arada
‘Kulüp' gün sayıyor

‘Kulüp' gün sayıyor
Tuba ile güzel iş çıkardık

Tuba ile güzel iş çıkardık
90'ları en iyi biz okuruz

90'ları en iyi biz okuruz
Köpekbalıklarına yem oluyordu

Köpekbalıklarına yem oluyordu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER