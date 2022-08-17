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17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:11:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:11:00

Esenler'de 60 bin konut dönüştürülecek

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümüyle İstanbul'un Esenler ilçesinde 60 bin konutun dönüştürüleceğini açıkladı.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, depreme karşı en önemli gücün kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük dönüşümüyle Esenler'de yeni bir şehir kurulacağını bildiren Kurum, "60 bin konutu dönüştürüyoruz. İlk anahtar teslimi 19 Ağustos'ta. 2 bin 30 konut ve 78 dükkan teslim aşamasında, 881 konut teslim edilmeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Her vatandaş için 15 metrekare yeşil alan ve 30 metrekare donatı alanı olacağını belirten Kurum, 1,5 milyon metrekarelik millet bahçesinin 240 bin metrekarelik alanının açıldığını, ikinci etabın da 2023'te hayata geçeceği bilgisini verdi.

Kurum, millet bahçesinde botanik bahçe, tema parkları, çocuk oyun alanları, macera parkurları, spor alanları, doğa ve tarım atölyeleri, açık hava kütüphaneleri ve seyir teraslarının bulunacağını ifade etti.

Kentsel dönüşüm alanında okul, 128 bin 525 metrekarelik Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 500 yataklı hastanenin yer alacağını aktaran Kurum, ayrıca 35 bin kapasiteye sahip cami ve mescitler, 166 bin metrekarelik kültürel tesis ile 40 kilometre uzunlukta bisiklet ve yaya yolu bulunacağını bildirdi.

Etiketler : Kurum Kentsel dönüşüm Türkiye
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