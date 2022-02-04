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04 Şubat 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 16:00:00

Erdoğan'ı duygulandıran Ceren o anları anlattı

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Şehit Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde seslendirdiği 'Heyamo' ağıtı ile Başkan Erdoğan'ı da duygulandıran lise öğrencisi Ceren Ece Öksüz (16), "Cumhurbaşkanımıza ağıtı canlı seslendirmek benim için gurur ve onurdur" dedi.

Şehit Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde seslendirdiği 'Heyamo' ağıtı ile Başkan Erdoğan'ı da duygulandıran lise öğrencisi Ceren Ece Öksüz (16), "Cumhurbaşkanımıza ağıtı canlı seslendirmek benim için gurur ve onurdur" dedi.

Erdoğan'ın Trabzon'daki Gençlik Buluşmaları programında ağıtı canlı performansla da okuyan Öksüz, "Ağıtı dinledikten sonra çok duygulandı. Çok beğendiğini söyleyerek tebrik etti. 'O sesi çok beğenmiştim, o sese ödül vermek lazım' dedi. Halkımızın kabul ettiği bir sanatçı olmak istiyorum" diye konuştu.

Etiketler : Trabzon Gençlik Buluşmaları Heyamo Ceren Ece Öksüz
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