Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.



Bu kapsamda, uygulama noktalarında şüphe üzerine durdurulan 14 kişinin üst aramasında, 630 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Gözaltına altına şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 10'u hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

