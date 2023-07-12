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12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:48:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:48:00

El Nino sıcakları onlara işlemiyor

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Adana'da yaşayanlar, sıcaklığın 44 dereceyi aştığı bunaltıcı havaya rağmen kebap yemekten vazgeçmiyor.

Adana'da yaşayanlar, sıcaklığın 44 dereceyi aştığı bunaltıcı havaya rağmen kebap yemekten vazgeçmiyor. Neredeyse kentin her caddesinde bulunan kebap restoranlarında çalışan ustalar, mangal başında sıcaklığın 80 dereceyi bulmasına rağmen çalışmaya devam ediyor.

Sabah 07.00'de yanan mangal, gece 00.00'a kadar sönmüyor. Günde yüzlerce porsiyon kebap pişiren ustalarda iki vardiya halinde en az 8 saat mangalın başında kalıp ter döküyor. Ustalar "Öyle bir sıcak var ki alışkın olmayan insan ocak başında 3 dakika duramaz" diyor.

Etiketler : El Nino sıcakları onlara işlemiyor Adana 44 derece
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