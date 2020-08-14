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14 Ağustos 2020 Cuma 00:50:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 00:50:00

Diyarbakır'ın felç görünümlü güvercin görenleri hayrete düşürdü!

Kaynak: İHA

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Diyarbakır'ın asil kuşlarından felç görünümüyle görenleri hayrete düşüren Kırktelli güvercini soyu tükenmemesi için özenle besleniyor.

Diyarbakır’ın asil kuşlarından felç görünümüyle görenleri hayrete düşüren Kırktelli güvercini soyu tükenmemesi için özenle besleniyor.

Diyarbakır’ın asil kuşlarından olan Kırktelli güvercini, güvercin yetiştiricilerinin yelpaze kuyruk olarak bilinen gagaları kuyruklarına kadar yetişip ferç görünümüyle görenleri şaşırtıyor. Bu güvercinler süs olarak beslenirken, çok yüksekte uçamadıkları belirtildi. Güvercinler kuyruklarının duruşlarıyla dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Kuş besleyicisi Mehmet Volkan, bunların ayaklarında da paça olmayıp, kısa kırmızı renkli olduklarını söyledi. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde özenerek beslediği Kırktelli güvercinlerinin soyunun devam etmesi için çevre illere hediye olarak gönderen ve para ile satmayan Mehmet Volkan, güvercinin ele alınmaması gerektiğini, alınırsa hastalanabileceklerini söyleyerek hassas kuşlar olduğunu vurguladı. Volkan, “Bu kuşlar Diyarbakır’ın asil kuşlarıdır, bizim kendi deyişimizle ‘Kırktelli’ özelliği felçli gibi gözükmeleri, kafalarının 40 derece dönmeleri gibi böyle özellikleri de var. Başka bir özellikleri de gezici kuşlar değil diğer güvercinler gibi havada uçmuyorlar. Yerden dama damdan aşağıya o kadar uçuyorlar, süs kuşlarıdırlar. Bunların kafa ve kuyrukları birleşiyor, ismi de oradan gelir. İnsanlar bu kuşları bir birlerine hediye ediyorlar, benden isteyenlere şehir dışına kadar gönderiyorum. Bu kuşlara dokunmuyoruz, dokununca hastalanıyorlar. Gerektiği zaman hastalandıklarında, bakımlarını kendimiz yapıyoruz, anne yavrusunu terk ettiğinde biz bakıyoruz. 2 çeşit var, kırma kuşları her yerde var ama bunlar orijinal, kafasının kuyruğuna gelmesi ve titremesi orijinalliğini gösterir. Biz beslediğimiz sürece soyları tükenmez. Ben güzel besledikçe çoğalır çoğaldıkça da başka illere göndererek hediye ederiz. Bizde satış yok” dedi.

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