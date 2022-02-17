Dersler Tarçın'la daha güzel

OKUL NUMARASI BİLE VERİLDİ



Mersin'deki Mezitli Muhittin Develi Ortaokulu'nun özel gereksinimli öğrencilerinin yanı sıra bir de maskotu Tarçın var. Okul Müdürü Celalettin Akdoğan, öğrencilerin hem sosyalleşmesi hem de hayvan korkularını yenmesi için evinde beslediği köpek yavrusunu okula getirdi. Öğrencilerin katılımıyla yapılan anketle "Tarçın" adı ve "2021" okul numarası verilen köpek, velilerin izniyle özel eğitim sınıfına götürüldü.

Sınıf öğretmeni Melek Çinici Yörük "Benim özel öğrencilerim diğer sınıflardakilerle inanılmaz diyaloğa girdi. Belki öğrenciler özel eğitim sınıfından çekiniyorlardı ama şimdi Tarçın sayesinde beraber vakit geçiriyorlar" diye konuştu.

SOSYALLEŞMELERİNİ SAĞLADI



Bakımı ve beslemesi buradaki öğrenciler tarafından yapılan Tarçın, kısa sürede okulun ve sınıftaki engelli öğrencilerin maskotu haline geldi. Derslerde öğrencilerin kucağında ve yanında duran, zaman zaman sıralarda gezip kitaplar arasında vakit geçiren Tarçın, engelli çocukların sosyalleşmesine de yardımcı oluyor. Öğrencilerin kaynaşmasını sağlayan Tarçın, öğretmenlerin de can dostu haline geldi.