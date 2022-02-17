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17 Şubat 2022 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 20:00:00

Dersler Tarçın'la daha güzel

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Mersin'de ortaokul müdürünün özel eğitim sınıfına getirdiği ve öğrencilerin "Tarçın" adını verdiği köpek, engelli çocukların sınıf arkadaşı oldu. Tarçın, ders boyu sıralarda geziyor, teneffüslerde de öğrencilerle oyun oynuyor.

OKUL NUMARASI BİLE VERİLDİ

Mersin'deki Mezitli Muhittin Develi Ortaokulu'nun özel gereksinimli öğrencilerinin yanı sıra bir de maskotu Tarçın var. Okul Müdürü Celalettin Akdoğan, öğrencilerin hem sosyalleşmesi hem de hayvan korkularını yenmesi için evinde beslediği köpek yavrusunu okula getirdi. Öğrencilerin katılımıyla yapılan anketle "Tarçın" adı ve "2021" okul numarası verilen köpek, velilerin izniyle özel eğitim sınıfına götürüldü.

Sınıf öğretmeni Melek Çinici Yörük "Benim özel öğrencilerim diğer sınıflardakilerle inanılmaz diyaloğa girdi. Belki öğrenciler özel eğitim sınıfından çekiniyorlardı ama şimdi Tarçın sayesinde beraber vakit geçiriyorlar" diye konuştu.

SOSYALLEŞMELERİNİ SAĞLADI

Bakımı ve beslemesi buradaki öğrenciler tarafından yapılan Tarçın, kısa sürede okulun ve sınıftaki engelli öğrencilerin maskotu haline geldi. Derslerde öğrencilerin kucağında ve yanında duran, zaman zaman sıralarda gezip kitaplar arasında vakit geçiren Tarçın, engelli çocukların sosyalleşmesine de yardımcı oluyor. Öğrencilerin kaynaşmasını sağlayan Tarçın, öğretmenlerin de can dostu haline geldi.

Etiketler : mersin özel eğitim sınıfı köpek tarçın yaşam
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