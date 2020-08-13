Define baskını: Batık gemilerdeki antik testileri yurtdışına kaçıracaklardı!
Arnavutköy'de bir depoya teknik takip sonrası tarihi eser baskını düzenledi. Venedik ve Bizans dönemlerine ait piyasa değeri 1 milyon lira olan batık definesi ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Şube ekipleri, Arnavutköy Karaburun’daki bir depoda tarihi eser saklandığı bilgisine ulaştı. Adresi teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, operasyon düzenledi. M.Ö. 2200 ila M.S. 1400 arasında Venedik ve Bizans dönemlerinde tahıl, zeytinyağı ve şarap taşınan 39 amfora ele geçirildi.
1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE
Akşam'ın haberine göre, Miletos, Rodos, Knidos, Kırım ve Ganos tipi antik testilerin balıkçılar tarafından batık gemilerden çıkarıldığı ve bir depoda toplanarak yurtdışına kaçırılmasının planlandığı belirlendi. Tarihi eserlerin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu bildirildi.
MÜZEDE SERGİLENECEK
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilenen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.
BİRİ TAHTA İKİ ÇAPA DA VAR
Bizans T tipi çapa ve 16. yüzyıl Venedik gemilerinde kullanıldığı düşünülen ahşap çapa ele geçirildi.
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