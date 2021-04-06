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06 Nisan 2021 Salı 18:10:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 18:10:00

Çanakkale'de şehir dışından gelenler 10 gün izole olacak

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Çanakkale'de artan vakalar sonrası İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, yeni kararlar aldı. Yeni koronavirüs tedbirlerinden biri de şehir dışından gelenlere 10 gün izolasyon uygulaması olacak.

Çanakkale'de, 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı bir haftada 348,81'den, 546,77'ye yükseldi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları üzerine koronavirüs tedbirlerini görüşerek, kente yeni kısıtlamalar getirdi.

Kentte, 1 Mart'ta kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte vaka sayısındaki artış hızla sürüyor. Son hafta açıklanan vaka sayısıyla Çanakkale, koronavirüs hasta oranında Türkiye dördüncüsü oldu.

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER 10 GÜN İZOLE OLACAK

Kolluk kuvvetleri artık açık alanlarda da HES kodu sorgulaması yapacak. İl dışından gelen misafirler en az 10 gün boyunca geldikleri evde izole olacak ve ev ziyaretlerinde bulunmamaları konusunda uyarılacak.

HALK PAZARINDA YALNIZCA SEBZE VE MEYVE TEZGAHLARI AÇILDI

Halk pazarlarında sebze meyve gibi satış tezgahlarının salı ve cuma günü kurulması, giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgahların sadece çarşamba günleri kurulması kararlaştırıldı.

Pazar yerindeki tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olmasına, pazar yerlerinde giysi denemelerinin yapılmaması ve bu nedenle giysi deneme kabinlerinin kaldırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bugün kurulan halk pazarında yalnızca sebze ve meyve tezgahları açıldı.

Etiketler : Çanakkale Kolluk kuvvetleri izole
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