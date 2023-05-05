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05 Mayıs 2023 Cuma 13:59:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 13:59:00

Çadırkentte düğün hayali

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Depremlerde çeyizleri Hatay'da yıkılan evlerinin enkazında kalan Diyana Koçak ile Serdar Koçak 27 Şubat'ta sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çeyizleri Hatay'da yıkılan evlerinin enkazında kalan 20 yaşındaki Diyana Koçak ile 27 yaşındaki Serdar Koçak 27 Şubat'ta sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Düğün yapamayan ve sade bir nikah töreniyle evlenen çift, kaldıkları çadırda yaşadıkları zorluğu el ele vererek aşmaya çalışıyor. Koçak, "Çadıra gelin geldim. Düğün olmasını, pasta kesilmesini, gelinlik giymeyi isterdim" dedi.

Etiketler : hatay deprem nikah
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