  • BIST
    1279.22
  • Dolar
    7,8072
  • Euro
    9,1924
  • Altın
    467,5580
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyada vaka sayısı 52 milyonu geçti
ABD başkanlığına seçilen Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler gündeme geldi
Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı
Avrupa basınından flaş yorum! Yarının dünyasını şekillendiriyorlar
Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Bugün burçları neler bekliyor? 12 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Doğu Akdeniz'de büyük çekişmenin perde arkası aralandı
Yılmaz Özdil'e 5 ay hapis cezası verildi
Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 472,00 liradan tamamladı
Ekonomistlerden 'yeni dönem' yorumu
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından altın ve dolarda sert düşüş
Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye
Milli gururumuza ABD'li dergiden müthiş övgü
“Yarınlarımız çok daha güzel olacak”
Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
"Tayyip Erdoğan, masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez, bunu geçin"
Kanuni 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de sondaja başlayacak
Başkan Erdoğan: Yine çuvalladılar
"Bu tek kelimeyle kepazeliktir"
Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesildi!
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Rekor kırdık
Aileler Yarışıyor Ufuk Özkan sunumuyla her gün saat 21.00'de 360'ta
Teröristlere geçit yok!
11 Kasım 2020 Çarşamba 12:07:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 20:37:00

Bugün burçları neler bekliyor? 12 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 12 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları: Terazi fedakarlık yapmayı bırakıp, kendi için çabalamalı, Koç projelerinde aceleci davranmazsa başarılı olacak, Aslan güvenmediği kişilere karşı mesafe koymayı öğrenmeli, Balık hayattan beklentilerini sorgulayacağı bir gün.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Güne enerjiniz biraz düşük başlayabilirsiniz. Günün en önemli konusu kendi hayat planlarınızın yanında sevdiğiniz kişinin ideallerini önemsemeniz ve onun hayallerini kendi planlarınızın içine katmanız size bir kez daha hayran olmasını sağlayacaktır. Pazarlama, satış ve danışmanlık hizmeti veriyorsanız talepleriniz yoğunlaşacak. Aceleci olmamalı, projelerinizi günlere bölmelisiniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

İş hayatınızda para kazanacağınız güzel etkiler sizinle birlikte. Sizin yükselişinizi içten içe istemeyen kişileri fark edeceğiniz bir gün. Güvenmediğiniz kişilere lütfen kendi kalbinizi açmayınız. Aralık ayından sonraki işlerinizi baltalamak isteyebilirler, aman dikkat.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Arkadaş ortamınızdaki gizli düşmanlıkları anlayacağınız bir enerji ile karşı karşıyasınız. Biten giden enerjiler ile hiç vakit kaybetmeyin, karşılıklı alma verme süreniz bitmiştir. Ummadığınız kişilerden alacağınız hayranlık itirafları karşısında çok şaşıracaksınız. Karar vermeden önce biraz zaman geçirmeyi deneyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Güne beraberliğinizin kıymetini daha çok anlayacağınız bir enerji ile başlıyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin sağlık problemleri veya iş hayatındaki yoğunluk sizi yoruyor ve üzüyor olabilir ama içte bir yerlerde değer gördüğünüzü kendinize hatırlatırsanız

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Bugün uzunca süredir sizi çok iyi hissettirecek enerjiler ile dolu. Ancak açık düşmanlarınızdan gelebilecek eleştiriler canınızı sıkabilir. Söyleyeceğiniz şeyleri güvenmediğiniz kişilerin yanında telaffuz etmemeye özen göstermelisiniz. Şubat ayında zarar görebilirsiniz.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Beraberliğinizde sizi yaralayacak enerjiler söz konusu. Değer verdiğiniz dostlarınızdan umulmadık şeyler duymak canınızı sıkabilir. Gün içerisinde ikili ilişkilerinizde yanlış anladığınız konular varsa zamana bırakmanızı önerebilirim. Belki de herşey sizin gördüğünüzden çok daha farklıdır, sonradan pişman olmayın.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Bugün bilinçaltınızda başkaları için yaptığınız fedakarlıkların pişmanlığını yaşayarak üzülebilir ve yaşadığınız acıları tekrar hatırlayabilirsiniz. Güne meditasyon ve dualar ile başlamak sizi bu psikolojiden çıkaracaktır. Ayrıca gizli düşmanlıklara dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Güne yorgun enerjiler ile başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaralarını sararken, sevdiğiniz kişi ile ilgilenmeyişiniz onu çok üzüyor olabilir. Çocuğu olan Akrep burçları, onların sağlık sıkıntıları ile gün içerisinde ilgilenebilir. Kendinizden çok başkalarının yarasına şifa olacak bir gün.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

İş hayatınızda gereksiz yere fedakarlık ettiğiniz kişiler için iç sıkıntısı yaşayacaksınız. Size destek veren aile büyüklerinizi bugün arayabilir ve onlarla ilgilenebilirsiniz. Sağlık sıkıntısı olan büyükleriniz bulunuyorsa onlara yardımcı olmalısınız.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

İnternetten alacağınız yaralayıcı haberler ve size ulaşan yaralayıcı bilgiler ile güne başlamanız mümkün. Değerinizi anlamayanlar ile yola devam etmek durumunda değilsiniz. Düşünceleriniz arasındaki değersizlik duygusunu önemsemeyin. Herşey geçecek ve dönüşecek.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Ailenizle ilgili içinizi sıkan pek çok konuyu çözümleyeceğiniz güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Uzunca süredir yaşadığınız sıkıntıları bir kenara bırakıp, şimdi kenetlenme zamanı. Sevdiğiniz kişiden alacağınız destekler sizi yüreklendirecek cinsten. Hayırsız arkadaş ve akrabalarınıza fazlasıyla üzüldünüz, başkalarından çok ailenize yönelirseniz enerjinizi koruyabilirsiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Hayat yolculuğunuzda saklı kalan problemlerinizi çözümlemek için kendinizle yüzleşeceğiniz enerjiler altındasınız. Siz gerçekte hayattan ne istiyorsunuz, içinizde saklı kalan özlemleriniz neler her birinin yansıması ile karşılaşacağınız bir gün olabilir. Hayal kırıklıklarınızı çözümlemeniz için az sabırlı olmalısınız.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duyarlı hareket... SMA hastası için alışveriş yaptı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duyarlı hareket... SMA hastası için alışveriş yaptı
'Aşk Uykusu' geliyor

'Aşk Uykusu' geliyor
Yasak Elma dizisinden çıkan alın yazısı... Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan sürpriz aşk!

Yasak Elma dizisinden çıkan alın yazısı... Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan sürpriz aşk!
‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart

‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart
Çağla Demir son durumu paylaştı! Karantina bitsin, ormana koşacak

Çağla Demir son durumu paylaştı! Karantina bitsin, ormana koşacak
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları
Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz

Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz
Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti

Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti
Bebek heyecanı

Bebek heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER