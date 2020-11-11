Bugün burçları neler bekliyor? 12 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



Güne enerjiniz biraz düşük başlayabilirsiniz. Günün en önemli konusu kendi hayat planlarınızın yanında sevdiğiniz kişinin ideallerini önemsemeniz ve onun hayallerini kendi planlarınızın içine katmanız size bir kez daha hayran olmasını sağlayacaktır. Pazarlama, satış ve danışmanlık hizmeti veriyorsanız talepleriniz yoğunlaşacak. Aceleci olmamalı, projelerinizi günlere bölmelisiniz.



BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

İş hayatınızda para kazanacağınız güzel etkiler sizinle birlikte. Sizin yükselişinizi içten içe istemeyen kişileri fark edeceğiniz bir gün. Güvenmediğiniz kişilere lütfen kendi kalbinizi açmayınız. Aralık ayından sonraki işlerinizi baltalamak isteyebilirler, aman dikkat.



İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Arkadaş ortamınızdaki gizli düşmanlıkları anlayacağınız bir enerji ile karşı karşıyasınız. Biten giden enerjiler ile hiç vakit kaybetmeyin, karşılıklı alma verme süreniz bitmiştir. Ummadığınız kişilerden alacağınız hayranlık itirafları karşısında çok şaşıracaksınız. Karar vermeden önce biraz zaman geçirmeyi deneyebilirsiniz.



YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Güne beraberliğinizin kıymetini daha çok anlayacağınız bir enerji ile başlıyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin sağlık problemleri veya iş hayatındaki yoğunluk sizi yoruyor ve üzüyor olabilir ama içte bir yerlerde değer gördüğünüzü kendinize hatırlatırsanız



ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Bugün uzunca süredir sizi çok iyi hissettirecek enerjiler ile dolu. Ancak açık düşmanlarınızdan gelebilecek eleştiriler canınızı sıkabilir. Söyleyeceğiniz şeyleri güvenmediğiniz kişilerin yanında telaffuz etmemeye özen göstermelisiniz. Şubat ayında zarar görebilirsiniz.



BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Beraberliğinizde sizi yaralayacak enerjiler söz konusu. Değer verdiğiniz dostlarınızdan umulmadık şeyler duymak canınızı sıkabilir. Gün içerisinde ikili ilişkilerinizde yanlış anladığınız konular varsa zamana bırakmanızı önerebilirim. Belki de herşey sizin gördüğünüzden çok daha farklıdır, sonradan pişman olmayın.



TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Bugün bilinçaltınızda başkaları için yaptığınız fedakarlıkların pişmanlığını yaşayarak üzülebilir ve yaşadığınız acıları tekrar hatırlayabilirsiniz. Güne meditasyon ve dualar ile başlamak sizi bu psikolojiden çıkaracaktır. Ayrıca gizli düşmanlıklara dikkat etmelisiniz.



AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Güne yorgun enerjiler ile başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaralarını sararken, sevdiğiniz kişi ile ilgilenmeyişiniz onu çok üzüyor olabilir. Çocuğu olan Akrep burçları, onların sağlık sıkıntıları ile gün içerisinde ilgilenebilir. Kendinizden çok başkalarının yarasına şifa olacak bir gün.



YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

İş hayatınızda gereksiz yere fedakarlık ettiğiniz kişiler için iç sıkıntısı yaşayacaksınız. Size destek veren aile büyüklerinizi bugün arayabilir ve onlarla ilgilenebilirsiniz. Sağlık sıkıntısı olan büyükleriniz bulunuyorsa onlara yardımcı olmalısınız.



OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

İnternetten alacağınız yaralayıcı haberler ve size ulaşan yaralayıcı bilgiler ile güne başlamanız mümkün. Değerinizi anlamayanlar ile yola devam etmek durumunda değilsiniz. Düşünceleriniz arasındaki değersizlik duygusunu önemsemeyin. Herşey geçecek ve dönüşecek.



KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Ailenizle ilgili içinizi sıkan pek çok konuyu çözümleyeceğiniz güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Uzunca süredir yaşadığınız sıkıntıları bir kenara bırakıp, şimdi kenetlenme zamanı. Sevdiğiniz kişiden alacağınız destekler sizi yüreklendirecek cinsten. Hayırsız arkadaş ve akrabalarınıza fazlasıyla üzüldünüz, başkalarından çok ailenize yönelirseniz enerjinizi koruyabilirsiniz.



BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Hayat yolculuğunuzda saklı kalan problemlerinizi çözümlemek için kendinizle yüzleşeceğiniz enerjiler altındasınız. Siz gerçekte hayattan ne istiyorsunuz, içinizde saklı kalan özlemleriniz neler her birinin yansıması ile karşılaşacağınız bir gün olabilir. Hayal kırıklıklarınızı çözümlemeniz için az sabırlı olmalısınız.



UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

