En anlamlı günde 10 anlamlı açılış...

Bugün açılıyor! Anlamlı günde 10 millet bahçesi
Bugüne kadar 35 tane açılan millet bahçelerine bugün 10 tane daha ekleniyor. Açılışları Başkan Erdoğan, Dünya Çevre Günü'nde yapacak.
Türkiye'nin çehresini değiştirecek millet bahçelerinden 10'unun açılışı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılması planlanan millet bahçelerinden Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi ile Mersin Millet Bahçesi denize sıfır konumuyla dikkati çekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Emlak Konut ve belediyeler aracılığıyla 2023 yılına kadar 81 ilde en az bir millet bahçesi yapılmasını hedefleniyor.
35'İ AÇILDI, 26'SI HAZIR
Ülke genelinde 55 milyon 975 bin 336 metrekarelik alanda 321 millet bahçesinin projelendirme ve yapım aşamasını yürüten bakanlık, bugüne kadar 22 ilde yapımı tamamlanan 6 milyon 383 bin 643 metrekarelik 35 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. Bugüne kadar 19 ilde 26 millet bahçesi açılışa hazır hale getirilirken, 47 ilde ise 84 millet bahçesinin yapım faaliyetleri devam ediyor.
ÇEVREYİ MERKEZE ALAN İMAR
Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirleri, çevre ve doğayı merkeze alan bir anlayışla imar ettiklerini söyledi. Kurum "Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle millet bahçelerinden arıtma tesislerine, bisiklet yollarından çevre yatırımlarına kadar onlarca projemizi hizmetinize sunacağız" dedi.
AÇILACAK OLAN MİLLET BAHÇELERİ
İstanbul Ayazma Millet Bahçesi
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi
Aydın Nazilli Millet Bahçesi
Kars Örnek Millet Bahçesi
Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi
Malatya mevcut stat yerinde millet bahçesi
Muş Stadı yerinde millet bahçesi
Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi
İstanbul Pendik Millet Bahçesi
Mersin Millet Bahçesi.
İKİSİ DENİZE SIFIR YAPILDI
Bugün Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi ile Mersin Millet Bahçesi denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra birçok donatının yer alacağı Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde 632, çiçek tarlalarının bulunduğu Mersin Millet Bahçesi'nde ise 1969 ağaç dikildi. Malatya ve Muş'ta ise millet bahçeleri eski statların yerine yapıldı.