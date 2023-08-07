Bingöl'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
Kaynak: AA
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çevirme köyünde Nurullah Tutkal idaresindeki 16 J 5605 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada sürücü Tutkal ile otomobilde bulunan Elif Güven yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Elif Güven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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