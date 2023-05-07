Besicilerin dönüş yolculuğu başladı

Muş'ta, sonbaharda küçükbaş hayvanlarını sıcak bölgelere götüren besiciler, karların erimesi ve havanın ısınmasıyla kentteki yaylalara dönmeye başladı. Şenyayla bölgesinde, dönüş yapan besicilerle bir araya gelen Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, yaklaşık 150 bin küçükbaş hayvanı kışlatmak amacıyla Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi bölgelere götüren besicilerin, dönüş yolculuğunda güçlüklerle mücadele ettiğini dile getirdi.

