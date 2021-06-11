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11 Haziran 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 14:30:00

Babasından miras sincap kaldı

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Almanya'da yaşayan Yüksel Şeker iki yıl önce vefat eden babasının sincabını sahiplendi.

Babasının Karagöz adını verdiği ve yanından ayırmadığı Karagöz'e gözü gibi bakan Yüksel Şeker, omzundan inmeyen sincabıyla gezerken görenleri şaşkına uğratıyor. Karagöz için sık sık İstanbul'a geldiğini söyleyen Şeker 'Ben Almanya'ya döndüğümde akrabalarımda kalıyor' dedi.

Yüksel Şeker'in babası Mehmet Şeker, yaklaşık 6 yıl önce bir kış günü Emirgan Korusu'nda donmak üzere olan bir sincap yavrusu buldu. Karagöz adını verdiği yavru sincabı evine götürerek besleyip, büyüten Mehmet Şeker, birçok kez ormanlık alana bırakmak istese de sincap yeni ailesinden ayrılmak istemedi.

Mehmet Şeker'in iki sene önce hayatını kaybetmesinin ardından Almanya'da yaşayan oğlu Yüksel Şeker, Karagöz'ü sahiplendi. Yüksel Şeker, "baba yadigarı" olarak gördüğü Karagöz'ü, İstanbul ziyaretlerinde bir an olsun yanından ayırmıyor. Şeker, Karagöz ile dolaştığı İstanbul sokaklarında görenlerin ilgisini çekiyor.

Sincap Karagöz'ün hikayesini anlatan Şeker, Karagöz'ü Almanya'ya götürmek için girişimde bulunduğunu fakat, uluslararası taşımacılık kuralları gereği yanında götüremediğini aktardı.

Sincabı bıraksa da yanından ayrılmadığını, hemen omzuna geldiğini ifade eden Şeker, şunları söyledi:

"Babam ölünce sincap bize baba yadigarı olarak kaldı. Babamızın bir hatırası. Onu gezdirmek için sık sık İstanbul'a geliyorum. Ben burada olduğumda benimle kalıyor. İki üç ay burada kalıyorum sonra bir ay bir akrabaya bırakıyorum. Sonra gelip tekrar bakıyorum. Gece gündüz yanımda. Evde de öyle. Sabahları bir bakıyorum koynuma girmiş. Fındık, fıstık ve çekirdekle besliyorum. Bu aralar en çok sevdiği şey çekirdek."

"Sincapla yaşamak başka bir ayrıcalık." diyen Şeker, "İnsanlar omzumda sincabı gördüklerinde beni durduruyor, sincap gerçekten herkesin ilgisini çekiyor. Görenler sevmek, fındık vermek ve fotoğraf çektirmek istiyor. İlgi beni mutlu ediyor. 5 çocuğum var onlar da sincapla ilgileniyor." şeklinde konuştu.

Baba yadigarı Karagöz, Şeker'in yokluğunda ailenin diğer üyelerince besleniyor ve gezdiriliyor.

Etiketler : Karagöz SİNCAP Mehmet Şeker
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