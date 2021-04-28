Ayakkabısına servet verdiler

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1.8 milyon dolara alıcı buldu. Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu spor ayakkabılarının şimdiye kadar halka açık satışta en yüksek fiyat rekoru kırdığına dikkati çekildi.



