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28 Nisan 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 16:30:00

Ayakkabısına servet verdiler

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Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1.8 milyon dolara alıcı buldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1.8 milyon dolara alıcı buldu. Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu spor ayakkabılarının şimdiye kadar halka açık satışta en yüksek fiyat rekoru kırdığına dikkati çekildi.


Etiketler : kanye west grammy ödül töreni ayakkabı açık artırma
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